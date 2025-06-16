На подмосковном кладбище найдены трупы загадочно пропавших отца и сына

Трупы двоих человек обнаружены в воскресенье вечером на кладбище в деревне Сысоево Дмитровского городского округа Подмосковья.

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Как стало известно «МК», погибшие — 53-летний местный житель и его 30-летний сын. 12 июня они вышли из дома в деревне Муравьево и исчезли. Вместе с ними была собака — белая овчарка, которая через несколько дней сама вернулась домой. Было заметно, что она перегрызла поводок.

Тела погибших были найдены вчера во второй половине дня. Обстоятельства их смерти устанавливаются.