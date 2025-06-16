В Пермском крае произошло задымление на руднике

Задымление произошло на Усть-Яйвинском руднике в Пермском крае. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.

© Газета.Ru

"На Усть-Яйвинском руднике произошло задымлен‌‌‌‌​​‌​‌‌​‌‌‌‌​​‌‌​​‌‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‌‌‌‌​​​​‌‌‌‌‌‌‌‌​​​‌​‌‌‌‌‌‌​​​‌​‌‌‌‌‌​​‌‌​​​‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‌‌‌‌​​​​‌​‌‌‌‌‌​​‌‌​‌​‌‌‌‌​​​‌​‌‌‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‌‌‌‌​​​‌‌​‌‌‌‌‌​​​‌​‌​‌‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌‌‌​​‌‌‌‌‌‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‌‌‌‌​​‌‌‌‌‌‌‌‌‌​‌​​‌​‌‌‌‌‌​​‌‌‌​ие околоствольного двора", - рассказали в экстренных службах.

По информации агентства, в шахте находятся 105 горняков, половину из них уже подняли на поверхность. В данный момент проводится эвакуация остальных. Информации о пострадавших в результате ЧП нет.

В ночь на 13 июня в поселке Многовершинное в Хабаровском крае загорелась золотодобывающая шахта. На поверхность вывели 20 человек, никто не пострадал. В начале июня пожар произошел в Кемеровской области на шахте "Листвяжная".