В Пермском крае произошло задымление на руднике, ведется эвакуация
Задымление произошло на Усть-Яйвинском руднике в Пермском крае. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.
"На Усть-Яйвинском руднике произошло задымление околоствольного двора", - рассказали в экстренных службах.
По информации агентства, в шахте находятся 105 горняков, половину из них уже подняли на поверхность. В данный момент проводится эвакуация остальных. Информации о пострадавших в результате ЧП нет.
В ночь на 13 июня в поселке Многовершинное в Хабаровском крае загорелась золотодобывающая шахта. На поверхность вывели 20 человек, никто не пострадал. В начале июня пожар произошел в Кемеровской области на шахте "Листвяжная".