Количество коррупционных преступлений в РФ выросло почти на четверть

В первом квартале 2025 года в России выявили почти на четверть больше коррупционных преступлений, чем за тот же период предыдущего года.

Об этом сообщили РБК в Генпрокуратуре.

«Если в первом квартале 2024 года было выявлено 12 466 таких преступлений, то в первом квартале этого года — 15 458 (больше на 24%)», — говорится в материале.

Отмечается, что всего за 2024 год в России выявили 38,5 тыс. коррупционных преступлений, а в 2023 году — 36,4 тыс.

Согласно статистике, большинство преступлений коррупционной направленности составляет взяточничество. В 2023 году доля таких преступлений достигла 55,7%, а в 2024 году — 60,3%.

В январе — марте 2025 года доля взяток составила 60,9% от всех зарегистрированных в России коррупционных преступлений, что на 29% выше, чем в первом квартале 2024 года. Количество таких преступлений выросло с 7300 до 9418.

Ранее бывшего прокурора подмосковного города Лыткарино Алексея Харитоненко отправили под стражу по обвинению во взятке в особо крупном размере.