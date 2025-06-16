В Греции медведь столкнул туриста в глубокое ущелье

В Греции на туриста напал медведь во время экскурсии к обломкам самолета, разбившегося примерно 70 лет назад. Об этом сообщает новостное агентство CBS News.

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Туристы шли по лесной тропе. Неожиданно из зарослей к ним вышел бурый медведь.

Животное сначала пыталось напасть на другого туриста, но на его защиту встала собака, которая была вместе с путешественниками. Пока собака задерживала медведя, мужчина достал перцовый баллончик и распылил его в сторону дикого зверя.

Однако это не остановило зверя, он набросился на другого участника турпохода, а затем столкнул его в глубокое ущелье, после чего скрылся.

Мужчину экстренно доставили в больницу. Но так как он получил серьезные травмы, врачи не смогли спасти пострадавшего – в больнице он скончался.