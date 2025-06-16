В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с фальшивыми лотереями

МВД России предупредило граждан о новой схеме мошенничества, связанной с фальшивыми онлайн-лотереями. Как сообщили ТАСС в управлении по борьбе с киберпреступлениями, злоумышленники создают поддельные сайты, где предлагают открывать виртуальные коробки с призами.

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Схема работает так: первые две попытки якобы оказываются неудачными, а на третий раз пользователь "выигрывает" крупную сумму, часто в валюте. Для получения денег жертве предлагают ввести данные банковской карты, после чего мошенники получают доступ к счетам и похищают средства.

В ведомстве подчеркивают, что подобные ресурсы не имеют отношения к официальным лотереям, а их единственная цель — кража денег и персональных данных. Специалисты рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить реквизиты карт на сомнительных сайтах. При попытке мошенничества следует сразу обращаться в банк и правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что власти Эстонии обсуждают закрытие КПП «Нарва-1».