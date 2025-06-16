Чисто жертв атаки дрона ВСУ в Елабуге возросло

Скончался еще один пострадавший в результате атаки дрона ВСУ на завод в Елабужском районе республики Татарстан. Таким образом, число жертв инцидента достигло двух.

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«Вечером стало известно, что в больнице скончался второй пострадавший», - говорится в официальном телеграм-канале Татарстана.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших. Атака произошла в воскресенье 15 июня. На месте падения обломков украинского дрона возник пожар, однако его оперативно потушили.