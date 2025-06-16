Магазин в Казахстане сделал антироссийскую вывеску

В Уральске, расположенном на западе Казахстана, на фасаде одного из магазинов была замечена светодиодная надпись с текстом «Русским не место в Орале». Об этом в воскресенье, 15 июня, сообщили «Русские Новости».

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— Уральск, западный Казахстан. Хозяева магазина (и страны) зажгли у себя над заведением дружбонародную надпись, — говорится в сообщении.

Отмечается, что электронное табло с данной фразой оставалось активным и после закрытия магазина, передает Telegram-канал.

29 мая президент России Владимир Путин провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который находился в Москве.

9 июня в СМИ появилась информация о том, что Россия якобы собирается ввести визовый режим с Казахстаном из-за новых миграционных правил РФ. Позже официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров опроверг данное сообщение.

В Госдуме приняли закон, запускающий в Москве и Подмосковье эксперимент по внедрению дополнительных мер контроля и учета в отношении.

Согласно поправке, для приезжих вводятся обязательная регистрация по месту нахождения, дактилоскопия, биометрическое фотографирование, а также мониторинг геолокации их абонентских устройств.