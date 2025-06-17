Мошенники обманули москвичку, купившую Лабубу на 300 тысяч рублей

Жительница столицы Екатерина купила за 338 тысяч рублей несколько популярных игрушек Лабубу для последующей перепродажи, однако товар так и не приехал к девушке.

Пострадавшая пыталась связаться с продавцом, но он ее заблокировал. Об этом во вторник, 17 июня, сообщили в соцсети.

— Катя нашла в Telegram группу, где админ обещал качественный товар, быстрые сроки доставки. Сошлись на сумме 338 тысяч рублей. Бизнесвуменша все оплатила, но хитовые монстрики почему-то к ней не ехали. Девушка писала и звонила продавцу, однако вскоре ее заблочили, — пишет Telegram-канал Shot.

Лабубу — брелоки в виде монстриков с зубастой улыбкой и заячьими ушами — набирают популярность по всему миру. Они становятся не только развлечением для детей, но и модным аксессуаром для взрослых: женщины даже украшают ими брендовые сумки. Стилист рассказал «Вечерней Москве», почему игрушка стала такой популярной. Детали — в отдельном материале.

Кроме того, после популярности игрушки в Сети призывали ее запретить из-за того, что она может пагубно влиять на психику детей. В свою очередь глава Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что популярную игрушку не следует запрещать, а вместо этого необходимо сосредоточиться на продвижении традиционных образов и их правильной презентации.