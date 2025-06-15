Выросло число погибших при атаке БПЛА в Татарстане

Число погибших в результате атаки беспилотников в Елабужском районе Татарстана увеличилось до двух.

Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«К сожалению, скончался ещё один пострадавший в Елабуге, который был в тяжёлом состоянии», — приводит сообщение РИА Новости.

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Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в результате атаки БПЛА на автозавод погиб один человек, 13 пострадали. Девять пострадавших были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело о теракте.