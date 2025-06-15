Девять человек госпитализровали после атаки дронов ВСУ на Елабугу

Девять человек были госпитализированы после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Елабулу. Об этом в воскресенье, 15 июня, сообщили в пресс-службе отделения Министерства здравоохранения по Татарстану.

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По словам представителей ведомства, семерых пострадавших в состоянии разной степени тяжести доставили в больницу скорой помощи Набережных Челнов, а еще двоих — в Елабужскую Центральную районную больницу.

— Остальные пострадавшие осмотрены специалистами и направлены на амбулаторное наблюдение, — передает сообщение республиканского отделения министерства информационное агентство «Татар-информ».

Глава Татарстана Рустам Минниханов 15 июня сообщил, что в результате удара вражеской армии в Елабуге погиб один человек, еще 13 жителей региона пострадали.