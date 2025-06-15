Вертолет с туристами из США упал в море около Афин

Вертолет с туристами из США, как сообщило греческое телевидение ERTnews, упал в море сразу после взлета в южном пригороде Афин Вульягмени. Пострадавших нет.

© Московский Комсомолец

Инцидент произошел около 13 часов в порту Вульягмени, практически сразу после взлета.

В 12.30 частный вертолет вылетел из аэропорта Элевсины, чтобы забрать американских туристов в Вульягмени и направиться к острову Миконос. Но, прежде чем он смог набрать высоту, воздушное судно потерпело крушение. Пассажиры, как отмечается, самостоятельно выбрались из вертолета.

Все 5 человек, находившиеся на борту, в безопасности. Пилот сейчас дает показания. Четверо американцев отказались от обследования, «поскольку они здоровы».

Водолаз береговой охраны, как указано в сюжете, поднял личные вещи пассажиров. Сам вертолет поднимут в течение двух дней. Причиной инцидента, по предварительным данным, мог стать либо ветер, либо механическая неисправность.