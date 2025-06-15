Площадь пожара на полигоне под Тосно резко увеличилась

В Ленинградской области площадь пожара на полигоне под Тосно увеличилась до 1200 квадратных метров – с изначальных 700.

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По данным комитета правопорядка и безопасности области, данные о пострадавших не поступали.

К тушению пожара привлечено около 20 человек. На место, по предварительной информации 47news, привлечены два бульдозера и экскаватор.

В Аварийно-спасательной службе уточнили: в ближайшем населённом пункте - деревне Еглизи - были проведены замеры предельно допустимой концентрации аварийно химически опасных веществ. В результате превышений в воздухе, как подчеркивается, не зафиксировано.