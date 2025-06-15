СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Елабужский район Татарстана

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "теракт" после атаки украинских БПЛА на Елабужский район Татарстана. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

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Как указали в ведомстве, в результате атаки беспилотников есть погибший и раненые.

"По данному факту следователями ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в заявлении.

На месте происшествия работают криминалисты, в рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Сегодня днем глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что Елабужский район республики был атакован украинскими беспилотниками.

При нейтрализации вражеских БПЛА обломки одного из дронов упали на здание КПП автомобильного завода, погиб рабочий. Всего пострадали 13 человек, всем оперативно оказана медицинская помощь.