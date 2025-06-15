Неизвестный открыл стрельбу по вице-президенту Федерации боевых искусств Москвы

В Москве неизвестный открыл стрельбу по вице-президенту Федерации боевых искусств столицы России Роману Грузинову. Об этом сообщает «МК».

Преступление было совершено около детского сада на северо-западе города 14 июня. Мужчина начал стрелять из травматического пистолета по Грузинову. Пострадавшего госпитализировали. Он заявил изданию, что не знаком со стрелявшим.

Грузинов — инструктор международного класса и офицер спецназа. Удостоен правительственных наград. Неоднократно принимал участие в контртеррористических операциях. В период с 1999 по 2003 год россиянин служил в Югославии и на Северном Кавказе.

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