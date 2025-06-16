Летевший из Москвы в Батуми самолет вернулся в столичный аэропорт

Рейс авиакомпании «Азимут», направлявшийся из московского аэропорта Внуково в Батуми, был вынужден вернуться обратно из-за технической неполадки. Об этом сообщили на сайте перевозчика.

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В авиакомпании уточнили, что инцидент произошел 15 июня, и на замену неисправному лайнеру будет направлен резервный борт для доставки пассажиров в пункт назначения.

По информации Telegram-канала «Это Ростов», на взлетно-посадочной полосе якобы обнаружили обломки, предположительно принадлежавшие самолету.

До этого Boeing 747 кружился над Москвой, чтобы сжечь топливо. Через некоторое время после вылета из столицы у воздушного судна с 282 пассажирами на борту. Самолет сел в московском Шереметьево. Причиной возвращения стал рост температуры в салоне.