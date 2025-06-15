В Петербурге 84-летняя пенсионерка стала курьером телефонных мошенников

Петербургский пенсионер стал жертвой телефонного мошенничества и лишился 3 300 000 рублей. Он не сразу понял, что имеет дело с преступниками, поскольку курьером выступила 84-летняя женщина. Она, в свою очередь, уверяет, что не подозревала о том, что помогает мошенникам, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Обманутый 77-летний пенсионер проживает на Гороховой улице. Он рассказал полицейским, что не сразу заподозрил обман, поскольку передавал деньги женщине преклонного возраста, приезжавшей к нему в качестве курьера.

Раскрыть обман помогли сыновья потерпевшего, которым он рассказал о происходящем.

«Полицейские установили личность женщины-курьера, забиравшей денежные средства у заявителя. Ею оказалась 84-летняя жительница Красносельского района. Пенсионерка, в свою очередь, также сообщила, что даже не подозревала, что оказывает содействие преступникам», — сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Полиция устанавливает размер ущерба и точное количество жертв, лишившихся своих накоплений после встречи с пенсионеркой. Расследуется, каким образом женщину вовлекли в противоправную деятельность.