Беременную девушку избили в лифте элитного жилого комплекса «Маяк» в Химках. Об этом в воскресенье, 15 июня, сообщает Mash.

По его данным, медики обнаружили у пострадавшей повышенный тонус матки, что может привести к выкидышу.

Причиной драки стал детский велосипед: очевидцы рассказали, что жительница дома Екатерина, зайдя в лифт, попросила Валентину (пострадавшую) убрать велосипед ее сына. Та отказала, после чего началась драка.

Охранники ЖК рассказали, что Екатерина не в первый раз устраивает побоища в лифтах. Она также прикрывается своим отцом, якобы работающем в ОМОНе.

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После произошедшего конфликта Валентина обратилась за медицинской помощью, где в ходе обследования ей был поставлен диагноз — гипертонус миометрия по задней стенке матки, что может представлять риск для течения беременности.

Пострадавшая подала заявление в правоохранительные органы, передает Telegram-канал.

Ранее в кемеровском торговом центре местная уборщица избила женщину, находящуюся на девятом месяце беременности. По словам пострадавшей, инцидент произошел, когда она зашла в туалет. В этот момент в санузле проводилась уборка, работница ТЦ начала прогонять женщину.