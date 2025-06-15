Вице-президента федерации боевых искусств расстреляли в Москве

Удостоенный правительственных наград вице-президент федерации боевых искусств столицы Роман Грузинов был расстрелян из травматического оружия недалеко от детского сада на северо-западе Москвы 14 июня.

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Как выяснил «МК», днем на 51-летнего Грузинова на улице Юровская напал неизвестный человек, вооруженный «травматом». Он нанес мастеру боевых искусств множество ранений из пистолета, инструктора госпитализировали. Инцидент произошел прямо возле учебного заведения для дошкольников.

«Какой-то психопат, нельзя таким оружие доверять. Я его не знаю. Сейчас нахожусь в больнице», - сообщил «МК» Роман Грузинов.

Справка «МК»:

Роман Грузинов является инструктором международного класса. Он офицер спецназа, удостоенный правительственных наград, неоднократно принимал участие в контртеррористических операциях, служил в Югославии и на Северном Кавказе с 1999 по 2003 год. Имеет тридцатилетний стаж занятий единоборствами и боевыми искусствами.