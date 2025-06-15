В пригороде Афин вертолет упал в море

Вертолет упал в море в афинском курортном пригороде Вульягмени, на борту были пять человек, все живы. Об этом сообщил греческий телеканал Skai.

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По его данным, вертолет упал в бухте Вульягмени недалеко от берега. Сразу же была начата спасательная операция, в ходе которой были использованы надувные шлюпки. Как сообщили в скорой помощи, четыре человека получили легкие травмы и ушибы.

Вертолет упал во время взлета с яхты, стоящей в бухте Вульягмени. Он направлялся на остров Миконос.

Модель вертолета не сообщается. Расследование инцидента ведут портовые службы Вульягмени.