Россиянка с ребенком спрыгнули с пятого этажа во время пожара

В Екатеринбурге женщина с ребенком спрыгнули на тряпки с пятого этажа во время пожара. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По сведениям российского издания, огонь вспыхнул в квартире на Бисертской улице. Родительница с ребенком решились прыгать, а внизу их уже ловили соседи, натянув покрывала.

Горожанка отделалась ушибом, несовершеннолетний жив, но находится под кислородом.

5 детей погибли на пожаре в Подмосковье

До этого стало известно, что в Челябинске подросток сбросил с балкона петарду на мать с грудным ребенком. Сотрудники полиции задержали 17-летнего нарушителя. Юноша начал давать показания по факту случившегося.

Еще раньше в подмосковной Балашихе глыба льда с крыши рухнула на женщину с коляской.