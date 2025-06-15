В Петербурге подростки бросили страйкбольную гранату в прохожего

В Центральном районе Петербурга двое приятелей взорвали страйкбольную гранату под ногами прохожего. Об этом сообщает 78.ru.

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Инцидент произошел на улице Черняховского. Двое молодых людей бросили страйкбольную гранату под ноги проходившего мимо мужчины. Петербуржец обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Хулиганов задержали в транспортном переулке. У них изъяты фрагменты корпуса страйкбольной гранаты. Мотивы их поступка устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого мужчина напал на подростка в Подмосковье, не сумев поделить с ним беседку. 14-летний подросток отдыхал в беседке. К нему подошел мужчина со своей семьей и потребовал освободить место, однако школьник сообщил ему, что место уже занято. После этого мужчина стал оскорблять несовершеннолетнего и напал на него. Попытки школьника мирно урегулировать конфликт были проигнорированы.