На севере Индии разбился вертолет с паломниками

На севере Индии вертолет с паломниками-индуистами потерпел крушение, все семь человек, находившихся на борту, по данным новостного агентства ANI, погибли.

© Московский Комсомолец

Вертолет летел из индуистского святилища Кадернатх в штате Уттаракханд. Крушение произошло в 05.30 по местному времени в воскресенье. Все семь человек на борту «погибли, включая 23-месячного младенца», сообщает агентство со ссылкой на местные власти.

Вертолет упал в труднодоступной горной местности и загорелся. Прибывшие на место спасатели обнаружили обгоревшие тела пилота и пассажиров. Воздушное судно полностью выгорело, сообщает ANI.

Крушение, по предварительным данным, было вызвано плохими погодными условиями.