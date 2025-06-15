Звезду Мариинского театра задержали за нападение на съемочную группу

Полиция Санкт-Петербурга задержала 43-летнего солиста Мариинского театра Григора Вернера за нападение на съемочную группу телеканала «78». Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель ведомства Ирина Волк.

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По факту произошедшего проводится проверка. По результатам будет принято процессуальное решение, отметила она.

«78» уточняет, что после задержания Вернера госпитализировали в психиатрическую больницу.

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Сначала Вернера обвинили в драке с охранником театра на Литейном в Санкт-Петербурге и угрозах с пистолетом в руках. Журналисты «78» решили взять у оперного певца комментарий на этот счет. Мужчина согласился, а потом накинулся на сидящих в автомобиле журналистов и разбил лобовое стекло.