На Енисее очистили от нефтепродуктов почти 40 километров береговой линии

Масштабные работы по очистке русла и берегов реки от разлива нефтепродуктов идут в Казачинском районе Красноярского края.

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Как сообщает глава района Юрий Озерских, сегодня ликвидировать последствия экологической аварии продолжают 130 спасателей и 45 единиц техники. Ситуация уже заметно меняется в лучшую сторону - только за минувшие сутки обработано сорбентами более 9 километров береговой линии (а всего очищено уже почти 40 километров берега) и 10 400 квадратных метров водной поверхности.

Сорбентов - веществ, впитывающих нефтепродукты из воды, хватает. К месту аварии доставили более тонны твердых и 190 литров жидких сорбентов, что позволит проводить интенсивные работы по очистке акватории и береговой линии минимум 10 суток подряд.

Сейчас самое главное - прекратить дальнейшую утечку топлива с затонувшего судна. Для этого в реке работают водолазы, они готовят деформированные участки борта теплохода к установке герметизирующих элементов. Продолжалась откачка воды из носовой части судна. По словам главы района, важно поскорее поднять и убрать судно из русла Енисея.

Одновременно, по данным Юрия Озерских, на реке развернули пять рубежей боновых заграждений. Постоянно идет мониторинг состояния поверхности реки. Особо глава района подчеркивает, что спасателей, как могут, поддерживают местные жители.