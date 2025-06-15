В Индии разбился вертолет, на борту находились шесть человек

В Индии потерпел крушение вертолет, на борту которого находились шесть человек, включая пилота и одного ребенка. Об этом сообщает агентство Asian News International (ANI).

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«Сегодня, около 5:20 утра, вертолет, летевший из Шри Кедарнатх Дхам в Гупткаши, как сообщается, потерпел крушение около Гаурикунда», - говорится в публикации в Х.

Подробностей трагедии, а также детальной информации о погибших и пострадавших пока нет. К месту крушения воздушного судна направлены спасательные бригады.