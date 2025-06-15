В Таиланде утонула российская бодибилдерша

Российская бодибилдерша Юлия Родина погибла при отбойном течении на острове Пхукет в Таиланде. Сообщение о смерти спортсменки опубликовали в ее блоге.

Очевидцы рассказали, что Родина уже не дышала в момент, когда ее вынесли из воды.

Тайские врачи пытались спасти спортсменку в течение суток, однако выжить девушке не удалось.

— Юля попала в смертельное отбойное течение на пляже Пхукета Банг-Тао, — говорится в публикации.

Другой случай произошел 17 апреля, когда жительница Екатеринбурга впала в кому во время отпуска в Таиланде: у нее дважды останавливалось сердце и, по сообщениям близких, не работает мозг.

Спортсмен утонул во время соревнований по триатлону в Самаре

Также в тайской больнице скончался бывший полковник управления Министерства внутренних дел (МВД) России по Тюменской области Григорий Шаров. После прибытия в Паттайю у мужчины начались симптомы удушья, в результате чего он был госпитализирован. Через несколько дней у него произошел инсульт, сопровождавшийся отеком мозга. В тяжелом состоянии пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.