Мужчина упал со скалы Сфинкс в Крыму

Инцидент произошёл в Бахчисарайском районе, турист сломал ногу. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.

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«Мужчина упал со скалы «Сфинкс» в Бахчисарайском районе и сломал ногу. Спасатели прибыли на место и транспортировали пострадавшего из труднодоступной местности к машине скорой помощи», — сказано в сообщении.

В спасательной операции были задействованы восемь специалистов и две единицы техники, из них четыре человека и одна единица техники от МЧС России.