В иранском Бушере, где проходит совместное с Россией строительство атомной электростанции (АЭС), поднимается столб дыма. Об этом сообщает иранское агентство YJC.

Корреспонденты опубликовали фото с подписью «Бушер, несколько минут назад». На фото можно увидеть людей, которые смотрят на поднимающийся вдалеке столб дыма.

Стоит отметить, что проект по сооружению АЭС «Бушер» является крупнейшей российско-иранской инициативой.

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