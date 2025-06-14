МАГАТЭ заявило о повреждении четырех важных зданий на ядерном объекте в Исфахане
Четыре критически важных здания на ядерном объекте в городе Исфахане были повреждены в результате обстрелов со стороны Израиля 13 июня. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
По его данным, среди поврежденных сооружений - завод по конверсии урана.
"Как и в Натанзе, повышения уровня радиации за пределами объекта не ожидается", - говорится в сообщении агентства в X.
Ранее МАГАТЭ заявило, что ядерные объекты Ирана в Исфахане несколько раз подвергались атакам. 13 июня Армия обороны Израиля заявила об атаке с воздуха на ядерный объект в иранском Исфахане. Были уничтожены мощности по производству и обогащению урана, лаборатории, объекты инфраструктуры.