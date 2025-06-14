В Дагестане пассажиры прогулочного катера выпали за борт

Пассажиры прогулочного катера выпали за борт в Чиркейском водохранилище в Дагестане. Они госпитализированы, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По его информации, на Чиркейском водохранилище, которое находится в Буйнакском районе Дагестана, маломерное судно с пассажирами на борту подкинуло на волне, из-за чего все находившиеся на судне выпали за борт. Предварительно, это произошло в результате потери управления. Пассажиры госпитализированы, уточнили в управлении.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.