Полиция в Ярославской области ищет мальчика, залившего водой Вечный огонь

Сотрудники полиции Ярославской области занимаются поиском мальчика шести-восьми лет, который залил водой Вечный огонь.

Об этом представитель МВД региона заявила РИА Новости.

«Заявление в полицию по факту инцидента поступило. Личность несовершеннолетнего устанавливается сотрудниками полиции», — указала собеседница.

Как пишет агентство, речь идёт о появившемся в соцсетях видео с камер в посёлке Семибратово Ростовского района региона, на котором видно, как мальчик шести-восьми лет заливает водой Вечный огонь из стоящих рядом ёмкостей, в которых, вероятно, раньше стояли живые цветы.

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