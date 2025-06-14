Израиль ударил по иранскому газовому месторождению Южный Парс

Израильские военные нанесли удары по заводу «Фаджр Джам» в городе Бушир на юго-западе Ирана и инфраструктуре, обслуживающей месторождение «Южный Парс». Об этом пишет в Telegram-канале агентство Tasnim.

Инцидент произошел в субботу, 14 июня. О пострадавших пока не сообщается.

По данным агентства, на заводе «Фаджр Джам» очищается газ, добываемый на крупнейших иранских месторождениях Нар, Канган, а также в Южном Парсе.

Нетаньяху выступил с угрозами в адрес Ирана

В настоящее время специалисты расследуют обстоятельства ЧП, выясняют, как быстро объекты смогут возобновить работу.

Журналисты заметили, что сотрудникам экстренных служб удалось быстро локализовать пожар на объекте в Южном Парсе, не допустить распространения огня. В итоге, пострадал только один из четырех блоков площадки.