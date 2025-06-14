Двое детей утонули во время купания в российском регионе

В Кунгурском муниципальном округе (Пермский край) двое детей утонули в реке Сылва. Об этом сообщает Следственный комитет региона.

По данным ведомства, 8-летний мальчик и 11-летняя девочка находились на местном пляже без присмотра взрослых. Дети самостоятельно зашли в воду, где и погибли.

Спасателям удалось обнаружить мальчика, однако медики не смогли его реанимировать. В настоящее время продолжаются поиски девочки.

На месте работают следователи: проводится осмотр территории, опрос свидетелей, назначены экспертизы.

СК напоминает родителям о необходимости постоянного контроля за детьми у воды и обязательном разъяснении правил безопасного поведения при купании.