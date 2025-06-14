Пожар на газовом месторождении в Иране ликвидирован

Пожар на иранском газовом месторождении «Южный Парс» ликвидирован спустя несколько часов после удара. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Shana.

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В агентстве подтвердили, что пожар произошел в результате атаки Израиля на газоперерабатывающее предприятие «Фаджр Джам» и объекты 14-й фазы месторождения. В результате атаки никто из сотрудников предприятия не пострадал.

До этого сообщалось, что Израиль ударил по объекту, обслуживающему месторождение «Южный Парс». Также израильские войска нанесли удар в районе НПЗ в иранском Тебризе.

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.