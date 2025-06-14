В Миннесоте в собственном доме застрелили депутата и ее супруга

В США неизвестный застрелил депутата Мелиссу Хортман и ее мужа, подозреваемый выдавал себя за полицейского, он скрылся.

Депутат законодательного собрания штата Миннесота Мелисса Хортман и ее муж были расстреляны в собственном доме, передает ТАСС.

Губернатор штата Тим Уолц назвал случившееся «актом целенаправленного политического насилия».

Сенатор Джон Хоффман и его супруга также получили множественные огнестрельные ранения и были прооперированы, врачи оценивают их состояние с осторожным оптимизмом.

Инциденты произошли утром в субботу в Чамплине и Бруклин-Парке, находящихся примерно в 13 километрах к северу от Миннеаполиса. По информации полиции, подозреваемый выдавал себя за сотрудника правоохранительных органов и был замечен у дома Хортман, когда туда прибыли настоящие полицейские после нападения на Хоффмана.

Начальник Бюро уголовных расследований штата Дрю Эванс сообщил, что при попытке задержания подозреваемый открыл огонь по офицерам, после чего сумел скрыться. Сейчас его активно разыскивают, к расследованию подключилось ФБР. Мелисса Хортман ранее занимала пост спикера Палаты представителей Миннесоты.

Напомним, в мае два сотрудника израильского посольства погибли, а еще несколько человек получили ранения после нападения возле Столичного еврейского музея в Вашингтоне.

В июне мужчина погиб в Лас-Вегасе в результате стрельбы у фонтанов Белладжио.