В ЮАР число жертв наводнения увеличилось до 86

Число погибших на юго-востоке Южно-Африканской Республики в результате вызванного ливнями наводнения увеличилось до 86. Об этом сообщил на брифинге министр полиции ЮАР Сензо Мчуну.

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"Количество жертв рискует увеличиться, так как продолжаются поисковые работы", - отметил он.

Эпицентром бедствия является муниципальный округ О.Р. Тамбо провинции Восточный Кейп, где в минувший вторник и среду из берегов вышла река Матата, затопив одноименный город и ряд поселков. Ранее власти объявили о 72 погибших.

Накануне район бедствия посетил президент ЮАР Сирил Рамапоса. Он объявил, что государство окажет немедленную помощь пострадавшим. Согласно предварительным данным, в Восточном Кейпе тысячи семей остались без крова, разрушены около 70 школ и больниц. Власти провинции обратились к центральным властям с просьбой объявить на ее территории режим стихийного бедствия.

Наводнение на реке Матата было вызвано приходом в ЮАР в начале текущей недели холодной погоды с ливнями и шквалистыми ветрами.