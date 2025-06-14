В Якутске произошел крупный пожар на складе. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС.

По данным ведомства, бытовой склад находится на улице Михаила Николаева. Он весь охвачен огнем. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Неделю назад возгорание произошло в подмосковном Пушкино. По словам очевидцев, черный дым от горящего здания на улице Новая распространился в сторону Ярославского шоссе, а на месте возгорания были слышны взрывы. В МЧС заявили, что возгорание произошло в здании, где хранилась легковоспламеняющаяся жидкость в бочках, газовые баллоны и поддоны. К борьбе с огнем привлекли более 100 пожарных и 27 единиц техники.

Изначально огонь распространился на 8,1 тыс. кв. м, однако вскоре площадь возгорания увеличилась до 21 тыс. кв. м. Кроме того, пламя перекинулось на соседнее строение, а на складе на площади в 13 тыс. кв. м обрушилась кровля. Три человека были госпитализированы с ожогами. Потушить возгорание удалось только на второй день.