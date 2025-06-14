В аэропорту Шарджи в ОАЭ застряли сотни российских туристов. Рейсы были отменены на фоне конфликта между Израилем и Ираном. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Ранее сообщалось, что эмиратская авиакомпания Air Arabia приостановила полеты в Российскую Федерацию, Азербайджан, Армению, Грузию, Иорданию, Ирак, Иран, Казахстан, Киргизию и Узбекистан.

Пассажиры Air Arabia пожаловались, что застряли в Шардже из-за массовой отмены рейсов, путь в Москву которых пролегал через воздушное пространство Ирана.

Со сложностями столкнулись по меньшей мере 1344 человека: восемь рейсов с 13 по 15 июня отложены на неопределённый срок, отметили журналисты.

По их данным, проблема затронула также тех, кто летел в Москву из Коломбо (Шри-Ланка) с пересадкой в Шардже. Кроме того, были перенесены рейсы из международных аэропортов Иордании — в них застряли свыше ста россиян.

Вместе с тем, по данным канала, некоторым счастливчикам повезло улететь через Астану.