В Абхазии задержали подозреваемого в стрельбе экс-депутата Харазию

Сотрудники министерства внутренних дел и Службы госбезопасности Абхазии задержали бывшего депутата парламента республики Адгура Харазию.

Об этом сообщило МВД Абхазии в своем Telegram-канале.

«С первых дней дело, получившее широкий резонанс в обществе, находилось под личным контролем президента [Абхазии] Бадры Гунба. Более шести месяцев оперативные службы СГБ и МВД вели усиленную работу по установлению местонахождения Харазия», — говорится в сообщении.

В декабре прошлого года в здании парламента Абхазии произошла стрельба, в результате которой ранения различной степени тяжести получили два депутата — Кан Кварчия и Вахтанг Голандзия. Второго парламентария спасти не удалось.

В стрельбе заподозрили Харазию, который успел скрыться с места происшествия до прибытия полицейских. Позже коллеги законодателя проголосовали за снятие с него неприкосновенности, инициативу поддержали 28 из 35 присутствовавших на заседании парламентариев. Спустя некоторое время в отношении депутата возбудили уголовное дело.