Пожар произошел в 67-этажном жилом небоскребе Tiger Tower в районе Дубай Марина. Об этом в субботу, 14 июня, сообщили в пресс-службе местного управления по делам СМИ.

По словам его представителей, прибывшие на место спасатели эвакуировали свыше 3,8 тысячи людей из 764 квартир, никто не пострадал. Пожарные тушили пламя в течение более чем шести часов. К текущему моменту здание все еще окутано дымом из-за продолжающихся работ ликвидации возгорания.

— На месте находятся бригады скорой помощи и медицинский персонал, который готов оказать полную медицинскую и психологическую поддержку благополучно эвакуированным жителям, — передает сообщение управления The National.

Другой случай произошел год назад, когда в Астане загорелся 26-этажный небоскреб «Rixos Хан-Шатыр». Тогда пламя охватило внешнюю обшивку многоэтажки на проспекте Туран. Для тушения пожара высокой категории сложности были задействованы свыше 90 спасателей и 20 единиц специализированной техники. Кроме того, 12 человек, из них семь детей, были эвакуированы.