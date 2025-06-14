В Карелии молодая мать избила двухмесячную дочь из-за плача

Жительница Петрозаводска применила силу к собственному ребенку, сообщили СУ СК России по Республике Карелия.

© Газета.Ru

Вечером 13 июня медики забрали из квартиры дома, расположенного в Октябрьском районе города, двухмесячного ребенка с телесными повреждениями.

В соцсетях сообщается, что пьяная 25-летняя мать избила дочь из-за плача. Женщина выпивала и не хотела отвлекаться на ребенка. Подозреваемую задержали и доставили в следственный отдел для допроса.

Девочка получила сотрясение головного мозга и была госпитализирована. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее мать из Ростовской области получила 3,5 года колонии за истязание дочери.