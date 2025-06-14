В Таиланде задержали россиянку за незаконную медицинскую деятельность

Полиция Таиланда задержала россиянку на курортном острове Пхукет за оказание медицинских услуг без соответствующей лицензии. Об этом сообщила газета Khaosod.

По информации издания, 33-летняя россиянка попала в поле зрения правоохранительных органов, которые обратили внимание на рекламу ее услуг в интернете. Полицейские связались с ней, представившись клиентами, и договорились о встрече. После оплаты стражи порядка задержали ее и изъяли инъекционное оборудование в качестве вещественного доказательства.

Следствие подозревает россиянку также в импорте и реализации фармацевтических препаратов. В генконсульстве России в провинции Пхукет корреспонденту ТАСС сообщили, что задержанная гражданка РФ не обращалась за консульской помощью.