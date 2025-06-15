На Кубани задержаны трое мужчин, пытавшихся поджечь релейный шкаф
Сотрудники правоохранительных органов задержали трёх мужчин в возрасте 24 и 25 лет, подозреваемых в поджоге релейного шкафа на ж/д станции Краснодара.
Как сообщается в Telegram-канале МВД МЕДИА, работники Северо-Кавказской железной дороги заявили в полицию о том, что рядом со станцией «Краснодар-2» повреждён релейный шкаф.
В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники транспортной полиции и УФСБ России по Краснодарскому краю задержали подозреваемых — двое из них уже привлекались к уголовной ответственности.
Фигуранты рассказали, что согласились на совершение преступления ради вознаграждения — задание они получили от неизвестного через мессенджер.
В результате данного инцидента возбуждено уголовное дело, а фигуранты заключены под стражу.
Ранее транспортная полиция по ЮФО заявила о предотвращении теракта на ж/д станции Краснодара.