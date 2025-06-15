На Кубани задержаны трое мужчин, пытавшихся поджечь релейный шкаф

Сотрудники правоохранительных органов задержали трёх мужчин в возрасте 24 и 25 лет, подозреваемых в поджоге релейного шкафа на ж/д станции Краснодара.

Как сообщается в Telegram-канале МВД МЕДИА, работники Северо-Кавказской железной дороги заявили в полицию о том, что рядом со станцией «Краснодар-2» повреждён релейный шкаф.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники транспортной полиции и УФСБ России по Краснодарскому краю задержали подозреваемых — двое из них уже привлекались к уголовной ответственности.

Фигуранты рассказали, что согласились на совершение преступления ради вознаграждения — задание они получили от неизвестного через мессенджер.

В результате данного инцидента возбуждено уголовное дело, а фигуранты заключены под стражу.

Ранее транспортная полиция по ЮФО заявила о предотвращении теракта на ж/д станции Краснодара.