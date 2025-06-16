В России зафиксировали всплеск активности ботов для скупки билетов на транспорт

Всплеск активности ботов для массовой скупки электронных билетов на транспорт зафиксирован весной в России, сообщили ТАСС в "Лаборатории Касперского". Атаки ботами шли "на один из крупнейших российских сайтов по продаже транспортных билетов".
Так, с марта по май выявлено свыше 4 млн визитов с признаками активности ботов при том, что с декабря 2024 по февраль 2025 года их было около 2,3 млн. Показатель вырос почти в раза, говорят в компании, и добавляют, что "меньшая активность злоумышленников зимой - ежегодная тенденция".
Атаки ботами могут позволить мошенникам мониторить направления и массово оформлять билеты онлайн. С помощью этих программ они скупают билеты и могут перепродавать их по большей цене, объясняют в "Лаборатории Касперского".
"Нередко таким образом бронируются целые направления, что позволяет манипулировать доступностью мест. Это создает у потенциальных покупателей ощущение дефицита и вынуждает их обратиться к недобросовестному посреднику и приобрести билеты по любой цене", - объясняют специалисты платформы Kaspersky Fraud Prevention.