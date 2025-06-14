В Казани идет сильный ливень — ливневки не справляются, улицы уходят под воду. Видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

Ранее синоптики предупредили, что на Казань движется сильная непогода, город накроет мощный ливень с грозой. По их данным, дождь будет идти ориентировочно до 19:00.

По данным канала, в ряде районов города повреждены провода, несколько светофоров перестали работать на улицах Сахарова, Аббасова и Мамадышском тракте.

Очевидцы публикуют в соцсетях и каналах ролики, на кадрах которых сплошные потоки воды заливают улицы, беспрестанно бьют молнии.

По их словам, затопило проспект Победы, на его месте образовалось «Казанское море», автобусы «буквально плывут на Гвардейской», сложная обстановка на улице Юлиуса Фучика.

Вместе с тем, в интернете выложено и немало веселых и романтичных кадров — влюбленные казанцы целуются под проливным дождем, оператор стоит под огромным зонтом и снимает девушку, которая плывет по улице, как по реке, молодежь играет в футбол на спортивной площадке.