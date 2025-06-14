Задержанного за взятку полковника из Татарстана нашли мертвым в СИЗО

Экс-начальника отдела межрайонного управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Татарстану, полковника Рафика Минабутдинова нашли мертвым в следственном изоляторе (СИЗО). Об этом в субботу, 14 июня, сообщил Telegram-канал Mash Iptash.

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Полковник был задержан 27 декабря по подозрению в давлении на главу Сармановского района ради взятки в два миллиона рублей. По данным правоохранителей, так Минабутдинов пытался добиться передачи контрактов на капитальный ремонт фирме «ПТЭс», следует из публикации.

Другой случай произошел в середине мая, когда бывший финансовый руководитель холдинга «РАО Энергетические системы Востока» Алексей Яковлев, который проходил обвиняемым в рамках уголовного дела о пособничестве к растрате денежных средств, покончил с собой за три дня до оглашения судебного приговора.