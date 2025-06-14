В Архангельске произошел взрыв газа в жилом доме

В Архангельске в жилом доме вспыхнул пожар из-за взрыва газа. Об этом сообщает МЧС России.

Пожар произошел 14 июня в многоквартирном жилом доме № 4 на улице 100-й Дивизии, в квартире на втором этаже. В ведомстве отметили, что была угроза распространения огня на рядом стоящие деревянные дома. Произошло обрушение кровли, пострадали два человека. По предварительной информации, под завалами могут находиться два человека.

Пожар локализован на площади 200 квадратных метров, его ликвидируют 23 специалиста с помощью шести единиц техники. Дознаватели и сотрудники испытательной пожарной лаборатории МЧС работают над установлением причины происшествия.

Ранее в жилом доме в Ставрополе произошел взрыв, после которого на стенах появились трещины. Специалисты также зафиксировали утечку газа.