Пятилетний мальчик приехал в гости к бабушке и впал в кому

Экстренная медицинская помощь потребовалась пятилетнему мальчику в Ломоносовском районе Ленинградской области. Ребенку внезапно стало плохо, из-за чего он впал в кому, передает Telegram-канал «Конкретно.ру».

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Семейная пара привезла сына к бабушке в Сосновый бор 12 июня. В какой-то момент мальчик почувствовал недомогание. Пожилая женщина, которая прежде работала медиком, оказала внуку первую помощь и вызвала скорую.

По дороге в больницу несовершеннолетний впал в кому. Через пару часов юному пациенту все же удалось вернуть сознание. Что произошло с дошкольником, пока не известно. Результаты исследований не показали каких-либо патологий. Семья ребенка, по информации СМИ, на учетах не состоит и в поле зрения правоохранителей не находится.

Ранее сообщалось, что уральские хоккеисты разбились на трассе из-за подруги. Один из спортсменов впал в кому.