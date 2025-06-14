Число погибших от паводков в США выросло до 11

Количество жертв разрушительного наводнения в техасском городе Сан-Антонио достигло 11 человек. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на данные местных властей.

«Число погибших в результате ливневого паводка <...> в Сан-Антонио возросло до 11 после того, как шесть тел были вытащены из воды после сильного дождя, затопившего район», — пишет издание. Спасатели обнаружили новые жертвы после того, как мощные ливни вызвали масштабные паводки в регионе.

По информации пожарных, несколько жителей до сих пор числятся пропавшими без вести. Спасательные операции продолжаются.

Ранее сообщалось, что чрезвычайное положение было объявлено в городе Крайстчерч и районе Селвин в Новой Зеландии после того, как проливной дождь спровоцировал масштабное наводнение.