Адвокат и член совета по патриотическому воспитанию организации «Офицеры России» Дмитрий Краснов заявил, что всех женщин-наемниц, прибывших на Украину и вступивших в ряды вооруженных сил республики (ВСУ), ждут максимальные наказания в соответствии с законодательством России. Список наемниц, объявленных в розыск в РФ, опубликовало издание «АиФ».

По словам участника специальной военной операции (СВО), военно-политического эксперта Яна Гагина, женщины в ВСУ чаще всего становятся снайперами, операторами беспилотников и медиками. Эти женщины также могут переодеваться в гражданскую одежду и устраивать диверсии, отметил боец.

Снисхождения иностранным наемницам не стоит ждать в судах России, подчеркнул Краснов. Согласно российскому законодательству, преступницам грозит максимально строгое наказание. По словам адвоката, особенно это касается тех женщин, которые будут осуждены за преступления, совершенные в Курской области.